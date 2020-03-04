Фарид Мансуров: Я бы хотел, чтобы сборную возглавил местный главный тренер

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"Многое зависит от готовности команды к турниру. Полагаю, сборная Азербайджана попала не в плохую группу".

Об этом Report сказал член Исполнительного комитета АФФА Фарид Мансуров, говоря об итогах жеребьевки Лиги Наций УЕФА.

Он отметил шансы сборной в группе 1 Лиги С, куда команда попала с Люксембургом, Кипром и Черногорией: "В командном виде спорта трудно добиться результата, но ожидать можно всего".

Ф.Мансуров отметил, что как член ИК не предложил ни одного кандидата на пост главного тренера: "У каждого члена ИК спрашивали, имеется ли у него кандидат. У меня не было кандидата, но я бы хотел, чтобы национальной командой руководил местный главный тренер".

В прошлом борец греко-римского стиля, завоевавший золото на Летних олимпийских играх в Афинах в 2004 году, коснулся шанса азербайджанских борцов на Токийской олимпиаде: "Команда борцов завоевала на данный момент две лицензии. Впереди еще два квалификационных соревнования. Мы всегда верили в борцов, и я опять в них верю".

В Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций по футболу сезона 2020/21, на которой также стали известны соперники сборной Азербайджана. Сборная с этого сезона будет выступать в Лиге C в группе I вместе с Люксембургом, Кипром и Черногорией.