​Фарид Мансуров: Премьер-лига могла стать рассадником вируса

"Я заранее известил о том, что не смогу присутствовать на заседании Исполнительного комитета. Однако я знал, о чем пойдет речь на обсуждениях".

Об этом Report сообщил заведующий отделом спорта Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, комментируя решения, принятые на последнем заседании Исполнительного комитета АФФА.

Ф.Мансуров отметил, что не смог присутствовать на встрече в формате видеоконференции в связи с участием на открытии Ярдымлинского спорткомплекса: "Я обсудил это с исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым. Если бы я присутствовал на заседании, то, вероятно, оказался бы в числе тех, кто проголосовал бы против продолжения чемпионата. Чем скорее был прекращен чемпионат, тем лучше. Вы и сами были свидетелями того, как на следующий день было принято решение о приостановлении спортивных соревнований на открытом воздухе".

По словам Ф.Мансурова, продолжать чемпионат было опасно: “Не дай Бог, заразись один из футболистов, вирус стремительно распространился бы на всех членов команд. Премьер-лига могла стать рассадником вируса".