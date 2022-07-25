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Фарид Гаибов встретился с руководителями международных федераций мини-футбола

Фарид Гаибов встретился с руководителями международных федераций мини-футбола Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филиппом Джудой, президентом Европейской федерации мини-футбола (EMF) Бориславом Александровым и вице-президентом организации Петером Краликом.
Футбол
25 июля 2022 г. 20:42
Фарид Гаибов встретился с руководителями международных федераций мини-футбола

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филиппом Джудой, президентом Европейской федерации мини-футбола (EMF) Бориславом Александровым и вице-президентом организации Петером Краликом.

Как сообщает Report, на встрече говорилось о развитии этого вида спорта в стране. Было отмечено, что мини-футбольная сборная Азербайджана, став чемпионом Европы, сумела привлечь к себе внимание всего мира.

Выступившие на мероприятии гости отметили, что развитие мини-футбольного вида спорта в Азербайджане произвело на них приятное впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоFarid Gayibov meets with leaders of international minifootball federations
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov beynəlxalq minifutbol federasiyalarının rəhbərləri görüşüb

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