Фарид Гаибов встретился с руководителями международных федераций мини-футбола

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филиппом Джудой, президентом Европейской федерации мини-футбола (EMF) Бориславом Александровым и вице-президентом организации Петером Краликом.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола (WMF) Филиппом Джудой, президентом Европейской федерации мини-футбола (EMF) Бориславом Александровым и вице-президентом организации Петером Краликом.

Как сообщает Report, на встрече говорилось о развитии этого вида спорта в стране. Было отмечено, что мини-футбольная сборная Азербайджана, став чемпионом Европы, сумела привлечь к себе внимание всего мира.

Выступившие на мероприятии гости отметили, что развитие мини-футбольного вида спорта в Азербайджане произвело на них приятное впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.