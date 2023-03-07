Фарид Гаибов: Верю, что работа по увеличению количества клубов будет продолжена

За последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться.

За последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на отчетной конференции АФФА.

"Спорт в нашей стране - это государственная политика. Все мы знаем о любви президента Ильхама Алиева к спорту и футболу. Бывший генеральный секретарь АФФА уже работает в ФИФА. Это большое достижение. Я хочу, чтобы наши представители занимали высокие должности. Поздравляю клуб "Карабах". Мы играем как сильные европейские клубы. Мы рядом с АФФА. В последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться. Мы должны вместе работать над материально-технической базой. Пользуюсь возможностью, я хочу выразить благодарность ФИФА и УЕФА".