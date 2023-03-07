О нас

Фарид Гаибов: Верю, что работа по увеличению количества клубов будет продолжена

Фарид Гаибов: Верю, что работа по увеличению количества клубов будет продолжена За последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться.
Футбол
7 марта 2023 г. 11:57
Фарид Гаибов: Верю, что работа по увеличению количества клубов будет продолжена

За последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на отчетной конференции АФФА.

"Спорт в нашей стране - это государственная политика. Все мы знаем о любви президента Ильхама Алиева к спорту и футболу. Бывший генеральный секретарь АФФА уже работает в ФИФА. Это большое достижение. Я хочу, чтобы наши представители занимали высокие должности. Поздравляю клуб "Карабах". Мы играем как сильные европейские клубы. Мы рядом с АФФА. В последнее время количество клубов увеличилось. Я верю, что работа в этом направлении будет продолжаться. Мы должны вместе работать над материально-технической базой. Пользуюсь возможностью, я хочу выразить благодарность ФИФА и УЕФА".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: “Klubların sayının artırılması istiqamətində işlərin davam edəcəyinə inanıram”

Другие новости из категории

Назван объем средств, выделенных АФФА на содержание стадионов
Назван объем средств, выделенных АФФА на содержание стадионов
7 марта 2023 г. 12:17
Сократились средства, выделенные Профессиональной футбольной лиге
Сократились средства, выделенные Профессиональной футбольной лиге
7 марта 2023 г. 11:28
Доходы и расходы АФФА выросли
Доходы и расходы АФФА выросли
7 марта 2023 г. 11:16
Названы доходы и расходы АФФА за прошлый год
Названы доходы и расходы АФФА за прошлый год
7 марта 2023 г. 10:30
Ровнаг Абдуллаев: Карабах порадовал успешным выступлением в еврокубках
Ровнаг Абдуллаев: "Карабах" порадовал успешным выступлением в еврокубках
7 марта 2023 г. 10:30
Лига конференций: Стартуют матчи 1/8 финала
Лига конференций: Стартуют матчи 1/8 финала
7 марта 2023 г. 08:30
Азербайджанский арбитр будет обслуживать матч Лиги конференций
Азербайджанский арбитр будет обслуживать матч Лиги конференций
7 марта 2023 г. 08:20
Лига чемпионов: Сегодня станут известны первые участники 1/4 финала
Лига чемпионов: Сегодня станут известны первые участники 1/4 финала
7 марта 2023 г. 08:05
ЧМ: Сборная Азербайджана по футзалу проведет последний матч основного этапа
ЧМ: Сборная Азербайджана по футзалу проведет последний матч основного этапа
7 марта 2023 г. 07:40
Эден Азар может покинуть Реал
Эден Азар может покинуть "Реал"
7 марта 2023 г. 04:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi