Фарид Гаибов: Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям наших спортсменов

Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям азербайджанских спортсменов.

Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.

Он напомнил, что вчера глава государства встретился со спортивной общественностью.

"Эта традиция продолжается уже 27 лет. Я не знаю другой такой страны, где президент каждый раз в конце года встречается со спортсменами и предоставляет им квартиры. Как отметил президент, самым важным соревнованием года были Летние Олимпийские игры", - сказал Гаибов.

Министр рассказал о результатах спортсменов в этом году, включая завоевание двух золотых медалей и 30-е место в медальном зачете на Летних Олимпийских играх в Париже. Он особо подчеркнул достижения дзюдоиста Гидаята Гейдарова, который в этом году стал чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр в весовой категории до 73 кг.