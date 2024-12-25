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Фарид Гаибов: Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям наших спортсменов

Фарид Гаибов: Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям наших спортсменов Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям азербайджанских спортсменов.
Футбол
25 декабря 2024 г. 10:54
Фарид Гаибов: Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям наших спортсменов

Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.

Он напомнил, что вчера глава государства встретился со спортивной общественностью.

"Эта традиция продолжается уже 27 лет. Я не знаю другой такой страны, где президент каждый раз в конце года встречается со спортсменами и предоставляет им квартиры. Как отметил президент, самым важным соревнованием года были Летние Олимпийские игры", - сказал Гаибов.

Министр рассказал о результатах спортсменов в этом году, включая завоевание двух золотых медалей и 30-е место в медальном зачете на Летних Олимпийских играх в Париже. Он особо подчеркнул достижения дзюдоиста Гидаята Гейдарова, который в этом году стал чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр в весовой категории до 73 кг.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "İdmançılarımıza ən yüksək qiyməti Prezident İlham Əliyev verib"

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