Фарид Гаибов: Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям наших спортсменов

Президент Ильхам Алиев дал самую высокую оценку достижениям азербайджанских спортсменов.
Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил журналистам.
Он напомнил, что вчера глава государства встретился со спортивной общественностью.
"Эта традиция продолжается уже 27 лет. Я не знаю другой такой страны, где президент каждый раз в конце года встречается со спортсменами и предоставляет им квартиры. Как отметил президент, самым важным соревнованием года были Летние Олимпийские игры", - сказал Гаибов.
Министр рассказал о результатах спортсменов в этом году, включая завоевание двух золотых медалей и 30-е место в медальном зачете на Летних Олимпийских играх в Париже. Он особо подчеркнул достижения дзюдоиста Гидаята Гейдарова, который в этом году стал чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр в весовой категории до 73 кг.