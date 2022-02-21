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Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола

Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поинтересовался деятельностью Федерации мини-футбола Азербайджана.
Футбол
21 февраля 2022 г. 19:37
Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поинтересовался инфраструктурой федерации, побеседовал с членами национальной команды, которые с 4 по 11 июня примут участие в чемпионате Европы, и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

Председатель Федерации Азер Гусейнов и заместитель председателя Талех Насибов проинформировали министра о деятельности организации, проделанной работе, результатах, достигнутых на местных и международных турнирах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov Mini-Futbol Federasiyasının fəaliyyəti ilə tanış olub

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