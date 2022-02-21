Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поинтересовался деятельностью Федерации мини-футбола Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации мини-футбола Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, Ф.Гаибов поинтересовался инфраструктурой федерации, побеседовал с членами национальной команды, которые с 4 по 11 июня примут участие в чемпионате Европы, и пожелал им успехов в предстоящих соревнованиях.

Председатель Федерации Азер Гусейнов и заместитель председателя Талех Насибов проинформировали министра о деятельности организации, проделанной работе, результатах, достигнутых на местных и международных турнирах.