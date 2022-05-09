Фарид Гаибов о федерациях с приостановленным статусом

"В апреле утвердили аккредитацию трех федераций, статус других трех федераций был приостановлен".

"В апреле утвердили аккредитацию трех федераций, статус других трех федераций был приостановлен".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в связи с федерациями, статус которых был приостановлен в прошлом месяце.

Министр выразил уверенность, что эта деятельность в итоге посодействует формированию более оптимальной системы спорта и усилению федераций, формирующих сборные: "В этом месяце состоялось общее собрание Федерации по стрельбе из лука и Федерации парусного спорта Азербайджана, избрано руководство структур".

Отметим, что в прошлом месяце статус федераций был приостановлен у Федерации Синдо-рю и пенчак силату, Федерации школьного спорта Азербайджана и Спортивной федерация глухих Азербайджана.