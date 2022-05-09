Фарид Гаибов о федерациях с приостановленным статусом

"В апреле утвердили аккредитацию трех федераций, статус других трех федераций был приостановлен".
Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в связи с федерациями, статус которых был приостановлен в прошлом месяце.
Министр выразил уверенность, что эта деятельность в итоге посодействует формированию более оптимальной системы спорта и усилению федераций, формирующих сборные: "В этом месяце состоялось общее собрание Федерации по стрельбе из лука и Федерации парусного спорта Азербайджана, избрано руководство структур".
Отметим, что в прошлом месяце статус федераций был приостановлен у Федерации Синдо-рю и пенчак силату, Федерации школьного спорта Азербайджана и Спортивной федерация глухих Азербайджана.