О нас
Аудио новости

Фарид Гаибов о федерациях с приостановленным статусом

Фарид Гаибов о федерациях с приостановленным статусом "В апреле утвердили аккредитацию трех федераций, статус других трех федераций был приостановлен".
Футбол
9 мая 2022 г. 17:09
Фарид Гаибов о федерациях с приостановленным статусом

"В апреле утвердили аккредитацию трех федераций, статус других трех федераций был приостановлен".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов написал в связи с федерациями, статус которых был приостановлен в прошлом месяце.

Министр выразил уверенность, что эта деятельность в итоге посодействует формированию более оптимальной системы спорта и усилению федераций, формирующих сборные: "В этом месяце состоялось общее собрание Федерации по стрельбе из лука и Федерации парусного спорта Азербайджана, избрано руководство структур".

Отметим, что в прошлом месяце статус федераций был приостановлен у Федерации Синдо-рю и пенчак силату, Федерации школьного спорта Азербайджана и Спортивной федерация глухих Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov statusu dayandırılan federasiyalardan yazıb

Самое читаемое

CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
CNN: Россия может официально объявить войну Украине уже 9 мая
3 мая 2022 г. 07:16
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
Ракетный обстрел по Одессе: есть погибшие и пострадавшие
2 мая 2022 г. 21:30
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
3 мая 2022 г. 05:17
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО Град и Смерч, есть погибшие
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", есть погибшие
2 мая 2022 г. 19:13
Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое
Число граждан России, выехавших в Азербайджан, увеличилось почти втрое
3 мая 2022 г. 08:46
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi