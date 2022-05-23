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Фарид Гаибов: Кубок Победы значим с точки зрения пропаганды футбола

Фарид Гаибов: Кубок Победы значим с точки зрения пропаганды футбола "Выражаю признательность организаторам за проведение таких соревнований. Этот турнир проводится уже второй год".
Футбол
23 мая 2022 г. 11:56
Фарид Гаибов: Кубок Победы значим с точки зрения пропаганды футбола

"Выражаю признательность организаторам за проведение таких соревнований. Этот турнир проводится уже второй год".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о Кубке Победы по мини-футболу среди журналистов, организованному по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Министр, наблюдавший за матчем в группе B между командами "Суговушан" и "Ходжалы", отметил, что турнир важен с точки зрения пропаганды футбола: "Здесь играют наши спортивные журналисты, что является хорошим примером для других организаций. Желаю всем никогда не отрываться от спорта".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Zəfər Kuboku futbolun təbliğatı baxımından önəmlidir"

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