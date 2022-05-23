Фарид Гаибов: Кубок Победы значим с точки зрения пропаганды футбола

"Выражаю признательность организаторам за проведение таких соревнований. Этот турнир проводится уже второй год".

"Выражаю признательность организаторам за проведение таких соревнований. Этот турнир проводится уже второй год".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о Кубке Победы по мини-футболу среди журналистов, организованному по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Министр, наблюдавший за матчем в группе B между командами "Суговушан" и "Ходжалы", отметил, что турнир важен с точки зрения пропаганды футбола: "Здесь играют наши спортивные журналисты, что является хорошим примером для других организаций. Желаю всем никогда не отрываться от спорта".