Фарид Гаибов: Кубок Победы значим с точки зрения пропаганды футбола

"Выражаю признательность организаторам за проведение таких соревнований. Этот турнир проводится уже второй год".
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, говоря о Кубке Победы по мини-футболу среди журналистов, организованному по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.
Министр, наблюдавший за матчем в группе B между командами "Суговушан" и "Ходжалы", отметил, что турнир важен с точки зрения пропаганды футбола: "Здесь играют наши спортивные журналисты, что является хорошим примером для других организаций. Желаю всем никогда не отрываться от спорта".