Фарид Гаибов: Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования

Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования.

Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования.

Как сообщает Report , об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Министр в беседе с журналистами после церемонии награждения чемпионата мира по мини-футболу в Баку отметил, что турнир был организован на высоком уровне.

"У нас и раньше были успехи в мини-футболе. Сборная завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. К этому успеху добавилось и чемпионство на мировом первенстве. Азербайджанский народ в восторге. Большая благодарность болельщикам, которые не оставили сборную. Азербайджан еще раз подтвердил, что может великолепно проводить такие соревнования. Впереди нас ждут турнир UFC и Игры СНГ. Уверен, что мы с честью выдержим и эти испытания", - сказал Ф.Гаибов.

Отметим, что сборная Азербайджана обыграла в финале Венгрию со счетом 4:2 и стала победителем чемпионата мира.