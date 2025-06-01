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Фарид Гаибов: Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования

Фарид Гаибов: Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования.
Футбол
1 июня 2025 г. 23:13
Фарид Гаибов: Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования

Азербайджан вновь показал, что может великолепно проводить престижные соревнования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Министр в беседе с журналистами после церемонии награждения чемпионата мира по мини-футболу в Баку отметил, что турнир был организован на высоком уровне.

"У нас и раньше были успехи в мини-футболе. Сборная завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. К этому успеху добавилось и чемпионство на мировом первенстве. Азербайджанский народ в восторге. Большая благодарность болельщикам, которые не оставили сборную. Азербайджан еще раз подтвердил, что может великолепно проводить такие соревнования. Впереди нас ждут турнир UFC и Игры СНГ. Уверен, что мы с честью выдержим и эти испытания", - сказал Ф.Гаибов.

Отметим, что сборная Азербайджана обыграла в финале Венгрию со счетом 4:2 и стала победителем чемпионата мира.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Azərbaycan bir daha göstərdi ki, mötəbər yarışlara möhtəşəm şəkildə ev sahibliyi edir"

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