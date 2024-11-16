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Фарид Гаибов: Азербайджан прошел большой путь развития в сфере спорта

Фарид Гаибов: Азербайджан прошел большой путь развития в сфере спорта 15:41
Футбол
16 ноября 2024 г. 15:58
Фарид Гаибов: Азербайджан прошел большой путь развития в сфере спорта

Азербайджан прошел большой путь развития в сфере спорта.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на встрече, организованной футбольным клубом "Карабах" с командами, которые войдут в объединенный альянс футбольных клубов по борьбе с изменением климата.

По его словам, Азербайджан также доказал, что может успешно организовывать крупные спортивные мероприятия: "Наша страна доказала это, приняв большое число международных спортивных игр. Конечно, футбол - это тоже часть успеха в спорте, и здесь мы также провели ряд международных соревнований. "Карабах" - лучший футбольный клуб Азербайджана, уверенно борется в групповой стадии еврокубков последние 10 лет. Сейчас, в рамках COP29, мы собрались здесь, чтобы обсудить изменение климата и проблемы, которые оно вызывает. Сегодня мы подпишем документ по итогам этой встречи".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Azərbaycan idman sahəsində böyük inkişaf yolu keçib"

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