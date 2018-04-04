Фархад Велиев: Рефери ошибся, не засчитав гол, забитый Роналду в ворота сборной Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Увидев гол Роналду в ворота "Ювентуса", я вспомнил гол в охраняемые мной ворота".

Об этом Report сообщил бывший вратарь сборной Азербайджана Фархад Велиев, комментируя удар через себя игрока "Реал Мадрида" Криштиану Роналду в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором команда обыграла "Ювентус" со счетом 3:0.

Носящий в настоящее время форму "Сумгайыта" голкипер назвал ошибкой то, что гол Роналду не был засчитан со стороны рефери на матче, состоявшемся 7 октября 2006 года в рамках отборочного тура ЧМ-2008 и завершившегося со счетом 0:3 в пользу сборной Португалии: "Я хорошо помню этот эпизод. Мяч ударился о штангу и попал в ворота, но рефери допустил ошибку и не засчитал гол. Я увидел, что мяч пересек черту ворот, но не растерялся. Я взял мяч и инициировал атаку".

37-летний футболист не согласился с теми, кто критикует вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона за эпизод, в котором отличился Роналду: "Я не думаю, что Буффон допустил ошибку. Поймать такие неожиданные и забитые в необычной манере голы очень сложно".

Отметим, что Фархад Велиев в 2006-2010 годах выступал за сборную Азербайджана и выходил на поле в 32 встречах.