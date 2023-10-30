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Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус "Лиона" и ранили тренера

Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус "Лиона" и ранили тренера Болельщики "Марселя" забросали камнями автобус с футболистами и тренерами "Лиона".
Футбол
30 октября 2023 г. 00:43
Фанаты Марселя закидали камнями автобус Лиона и ранили тренера

Болельщики "Марселя" забросали камнями автобус с футболистами и тренерами "Лиона".

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, столкновение произошло перед матчем команд в рамках чемпионата Франции. Фанаты разбили стекла автобуса "Лиона", когда он направлялся на стадион "Велодром".

В результате инцидента получил ранение главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо. Осколки попали в лицо мужчины, у него случилось кровотечение. Итальянскому специалисту оказали медицинскую помощь на стадионе. Отмечается, что также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Информации о том, получили ли повреждения находившиеся в автобусе футболисты, на данный момент нет. Матч, который был запланирован на 22:45 29 октября, было решено перенести.

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