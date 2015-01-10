Фанаты Роналду забросали мячами дом Мишеля Платини - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Португальские болельщики провели акцию возле дома президента УЕФА Мишеля Платини. Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причиной стала поддержка со стороны Платини вратаря клуба "Бавария" Мануэля Нойера в борьбе за "Золотой мяч" (Ballon d'Or) ФИФА.

Болельщики футболиста испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду пришли к дому президента УЕФА с 61 мячом. На каждом из мячей была написана дата гола португальца и название команды-соперника. Такое количество мячей связано с тем, что в 2014 году полузащитник забил 61 гол в ворота соперников.

Болельщики, которые решили назвать акцию "Let's Kick Platini Out!" ("Давайте выгоним Платини!"), были разогнаны полицией.

Отметим, что 12 января станет известен обладатель "Золотого мяча". В списке есть имена Мануэля Нойера, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.