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Фанаты пригрозили "Легия" возможным повторным нападением

Фанаты пригрозили "Легия" возможным повторным нападением Футболисты польского клуба «Легия» в очередной раз могут подвергнуться нападению болельщиков.
Футбол
21 февраля 2022 г. 17:42
Фанаты пригрозили Легия возможным повторным нападением

Футболисты польского клуба «Легия» в очередной раз могут подвергнуться нападению болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на «Polsatsport», болельщики варшавской команды предупредили ее об этом.

Фанаты пригрозили, что атака с их стороны на команду, подобная декабрьской, когда последний чемпион страны сыграл вничью с «Термаликой», может повториться.

Надо отметить, что клуб «Легия» имеет на своем счету две ничьи, два поражения и одну игру вничью после этой атаки. Очередная потеря очков «Легией» разозлила болельщиков.

Напомним, что 12 декабря 2021 года, когда команда возвращалась с матча с «Вислой», болельщики сели в автобус команды.
Они избили Махира Эмрели и Лукиньяса. В результате, Эмрели принял решение покинуть клуб и перешел в хорватский клуб «Динамо» (Загреб), а Лукиньяс перешел в американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Версия на английском языке Legia fans threaten with another attack on players
Версия на азербайджанском языке "Legiya" fanatları kluba Emreli olayının təkrarlanacağına dair xəbərdarlıq edib

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