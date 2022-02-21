Фанаты пригрозили "Легия" возможным повторным нападением

Футболисты польского клуба «Легия» в очередной раз могут подвергнуться нападению болельщиков.

Футболисты польского клуба «Легия» в очередной раз могут подвергнуться нападению болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на «Polsatsport», болельщики варшавской команды предупредили ее об этом.

Фанаты пригрозили, что атака с их стороны на команду, подобная декабрьской, когда последний чемпион страны сыграл вничью с «Термаликой», может повториться.

Надо отметить, что клуб «Легия» имеет на своем счету две ничьи, два поражения и одну игру вничью после этой атаки. Очередная потеря очков «Легией» разозлила болельщиков.

Напомним, что 12 декабря 2021 года, когда команда возвращалась с матча с «Вислой», болельщики сели в автобус команды.

Они избили Махира Эмрели и Лукиньяса. В результате, Эмрели принял решение покинуть клуб и перешел в хорватский клуб «Динамо» (Загреб), а Лукиньяс перешел в американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».