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    Фанаты немецкого клуба в знак протеста закидали поле туалетной бумагой - ВИДЕО

    Арбитр вернул команды на поле после просмотра видеоповтора

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Фанаты провели акцию протеста в перерыве матча 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Майнцем" и "Фрайбургом".

    Как сообщает Report, фанаты хозяев протестовали против проведения встречи в понедельник и закидали поле лентами из туалетной бумаги. Начало второго тайма было отложено, пока стюарды не привели газон в порядок.

    Кроме того на этой встрече арбитр вернул команды из подтрибунного помещения на поле, зафиксировав нарушение правил после просмотра видеоповтора.

    Отметим, что встреча завершилась победой "Майнца" со счетом 2:0. 

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