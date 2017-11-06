Фанаты Марселя призвали футболиста Эвра покинуть клуб

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Болельщики «Марселя» вывесили баннер с обращением к защитнику клуба Патрису Эвра во время матча 12-го тура чемпионата Франции по футболу против «Кана».

Как передает Report, об этом сообщает Coral на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Ты возомнил, что ты больше, чем клуб. Мы не хотим видеть тебя здесь», — обратились фанаты к Эвра.

Ранее бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал поступок Эвра самоубийством.

3 ноября Эвра ударил одного из фанатов клуба ногой в голову перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимарайнш».