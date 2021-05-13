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Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем» Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» заблокировали автобус «Ливерпуля», когда тот отъехал от отеля в сторону стадиона.
Футбол
13 мая 2021 г. 23:45
Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем»

Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» заблокировали автобус «Ливерпуля», когда тот отъехал от отеля в сторону стадиона.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Марк Критчли в Twitter.

Болельщики «красных дьяволов» порезали покрышки, чтобы автобус не смог доехать до стадиона «Олд Траффорд», где должна состояться игра.

Поклонники манкунианцев протестуют против руководства команды.

Напомним, что встреча должна была состояться 2 мая, но ее перенесли из-за того, что за несколько часов до начала встречи фанаты прорвались на поле стадиона. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.

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