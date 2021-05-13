Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем»

Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» заблокировали автобус «Ливерпуля», когда тот отъехал от отеля в сторону стадиона.
Болельщики «красных дьяволов» порезали покрышки, чтобы автобус не смог доехать до стадиона «Олд Траффорд», где должна состояться игра.
Поклонники манкунианцев протестуют против руководства команды.
Напомним, что встреча должна была состояться 2 мая, но ее перенесли из-за того, что за несколько часов до начала встречи фанаты прорвались на поле стадиона. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.