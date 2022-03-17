Фанаты избили игрока ПСЖ

Игрок французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава подвергся нападению местных болельщиков.

Игрок французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава подвергся нападению местных болельщиков.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда 30-летний защитник ехал после тренировки домой.

Болельщики, воспользовавшись остановкой автомобиля на красный свет, открыли дверь и начали бить француза.

Фанаты поделились видео в соцсетях и написали: "Мы встретились с Кюрзавой после тренировки. Будем охотиться на вас всех".

Отметим, что болельщики парижан не могут никак смириться с досрочным расставанием любимой команды из Лиги чемпионов.