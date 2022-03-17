Фанаты избили игрока ПСЖ

Игрок французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава подвергся нападению местных болельщиков.
Как сообщает Report, инцидент произошел, когда 30-летний защитник ехал после тренировки домой.
Болельщики, воспользовавшись остановкой автомобиля на красный свет, открыли дверь и начали бить француза.
Фанаты поделились видео в соцсетях и написали: "Мы встретились с Кюрзавой после тренировки. Будем охотиться на вас всех".
Отметим, что болельщики парижан не могут никак смириться с досрочным расставанием любимой команды из Лиги чемпионов.