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Фанаты избили игрока ПСЖ

Фанаты избили игрока ПСЖ Игрок французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава подвергся нападению местных болельщиков.
Футбол
17 марта 2022 г. 22:55
Фанаты избили игрока ПСЖ

Игрок французского клуба ПСЖ Левен Кюрзава подвергся нападению местных болельщиков.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда 30-летний защитник ехал после тренировки домой.

Болельщики, воспользовавшись остановкой автомобиля на красный свет, открыли дверь и начали бить француза.

Фанаты поделились видео в соцсетях и написали: "Мы встретились с Кюрзавой после тренировки. Будем охотиться на вас всех".

Отметим, что болельщики парижан не могут никак смириться с досрочным расставанием любимой команды из Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzarkeşlər PSJ-nin futbolçusunu döyüblər

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