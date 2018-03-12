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    Фанаты избили двух игроков итальянского клуба

    Игроки возвращались домой после поражения от Венеции (0:1), когда на них напала группа людей из 10 человек

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Футболисты клуба Серии В "Асколи" - вратарь Винченцо Вендитти и полузащитник Самуэле Парлати подверглись нападению со стороны болельщиков команды.

    Как сообщает Report со ссылкой на Fotball İtalia, игроки возвращались домой после поражения от "Венеции" (0:1), когда на них напала группа людей из 10 человек. На их лицах были намотаны шарфы "Асколи".

    Сначала футболистов избили, а затем попросили передать всей команде несколько угроз. Парлати в нынешнем сезоне выходил на поле лишь раз, а Вендитти, являясь вторым вратарём, и вовсе ни разу не принимал участие в играх.

    Отметим, что после 30 туров "Асколи" замыкает таблицу Серии В, набрав 26 очков. От спасительной зоны команду отделяет 7 очков.

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