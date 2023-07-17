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Фанаты французского клуба пригрозили отрезать пальцы футболисту

Фанаты французского клуба пригрозили отрезать пальцы футболисту Болельщики "Пари Сен-Жермен" угрожают отрезать три пальца сербскому футболисту итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу, если он перейдет в парижский клуб.
Футбол
17 июля 2023 г. 13:03
Фанаты французского клуба пригрозили отрезать пальцы футболисту

Болельщики "Пари Сен-Жермен" угрожают отрезать три пальца сербскому футболисту итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу, если он перейдет в парижский клуб.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Влахович может перейти в "ПСЖ", если нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет команду.

Баннер с соответствующей угрозой фанаты растянули у домашнего стадиона команды. Фотографии этой акции распространились в социальных сетях. "Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца", - гласит надпись на баннере.

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