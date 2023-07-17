Фанаты французского клуба пригрозили отрезать пальцы футболисту

Болельщики "Пари Сен-Жермен" угрожают отрезать три пальца сербскому футболисту итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу, если он перейдет в парижский клуб.

Болельщики "Пари Сен-Жермен" угрожают отрезать три пальца сербскому футболисту итальянского "Ювентуса" Душану Влаховичу, если он перейдет в парижский клуб.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Влахович может перейти в "ПСЖ", если нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет команду.

Баннер с соответствующей угрозой фанаты растянули у домашнего стадиона команды. Фотографии этой акции распространились в социальных сетях. "Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца", - гласит надпись на баннере.