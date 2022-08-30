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Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей Кубка России

Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей Кубка России Объединение активных болельщиков ЦСКА "Люди в чёрном" объявило о бойкоте матчей нынешнего розыгрыша Кубка России.
Футбол
30 августа 2022 г. 22:09
Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте матчей Кубка России

Объединение активных болельщиков ЦСКА "Люди в черном" объявило о бойкоте матчей нынешнего розыгрыша Кубка России.

Как сообщает Report, в качестве аргумента приводится решение Российской профессиональной футбольной лиги о пропуске на стадион в соответствии с требованиями системы FAN ID на основе паспорта болельщика.

"По поводу завтрашнего матча Кубка с "Торпедо": бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе Лиги и до отказа РПЛ от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

На финале Кубка России паспорт болельщика будет действовать, следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!" - говорится в заявлении болельщиков ЦСКА.

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Версия на азербайджанском языке MOİK azarkeşləri Rusiya Kubokunun matçlarını boykot edib

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