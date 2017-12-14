Фанаты “Црвены Звезды” и “Партизана” устроили массовую драку, есть пострадавшие

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Фанаты футбольных клубов “Партизан” и “Црвена Звезда” устроили массовую драку во время матча чемпионата Сербии.

Как передает Report со ссылкой на RT, в результате драки между фанатами двух белградских коллективов пострадали порядка 20 человек.

Стычка произошла в секторе фанатов “Партизана”. Точной информацией относительно её причин СМИ пока не располагают.