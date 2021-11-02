Фанаты "Аталанты" напали на болельщиков "Манчестер Юнайтед" в Италии

Фанаты "Аталанты" напали на болельщиков "Манчестер Юнайтед" накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Report со ссылкой на портал "Чемпионат".

Фанаты "Аталанты" напали на болельщиков "Манчестер Юнайтед" накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Report со ссылкой на портал "Чемпионат".

По данным La Gazzetta dello Sport, нападение произошло в одном из пабов Бергамо, в котором находились болельщики "красных дьяволов". Само нападение было непродолжительным, однако не обошлось без пострадавших. Сообщается, что травмы получили один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" и официантка заведения.

Правоохранительные органы уже начали расследование и изъяли видео с камер видеонаблюдения.

Матч четвертого тура между "Аталантой" и "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри".