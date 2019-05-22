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Фанаты "Арсенала" не хотят видеть известного вратаря в финале Лиги Европы в Баку

Фанаты "Арсенала" не хотят видеть известного игрока в финале ЛЕ в Баку

Болельщики английского "Арсенала" требуют, чтобы голкипер Петр Чех не играл в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, причина в возможном возвращении 37-летнего вратаря в "Челси" после завершения текущего сезона.

Болельщики хотят видеть в решающем матче немца Бернда Лено вместо чешского игрока.

Отметим, что по информации английской прессы, Петр Чех станет спортивным директором "Челси". Опытный игрок в 2004 - 2015 годы играл за "Челси". Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".

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