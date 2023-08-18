Фанатскую группировку "Нефтчи" не пустили на домашний стадион "Бешикташа"

Футбольную фанатскую группировку "Нефтчи" - Men in Black - не пустили на домашний стадион "Бешикташа" в Стамбуле в связи с изображением на футболке фаната в маске и файерами в руках.

Футбольную фанатскую группировку "Нефтчи" - Men in Black - не пустили на домашний стадион "Бешикташа" в Стамбуле в связи с изображением на футболке фаната в маске и файерами в руках.

Как стало известно Report , некоторые фанаты все же прошли на стадион, однако пронести баннер фанатского движения на арену не получилось.

Следует отметить, что представители ФК "Бешикташ" пытались помочь членам фанатского движения из Баку, однако непреклонны были представители УЕФА, которые трактовали изображение, как хулиганскую символику.

Вместе с тем, фанаты обоих клубов в ходе ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций демонстрировали единение и взаимное уважение. Поддержать же "Нефтчи" на стадион в этот вечер пришли около 700 его преданных фанатов.