Фанатскую группировку "Нефтчи" не пустили на домашний стадион "Бешикташа"

Футбольную фанатскую группировку "Нефтчи" - Men in Black - не пустили на домашний стадион "Бешикташа" в Стамбуле в связи с изображением на футболке фаната в маске и файерами в руках.
Как стало известно
Следует отметить, что представители ФК "Бешикташ" пытались помочь членам фанатского движения из Баку, однако непреклонны были представители УЕФА, которые трактовали изображение, как хулиганскую символику.
Вместе с тем, фанаты обоих клубов в ходе ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций демонстрировали единение и взаимное уважение. Поддержать же "Нефтчи" на стадион в этот вечер пришли около 700 его преданных фанатов.