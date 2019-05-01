Шестеро фанатов "Ливерпуля" арестованы за нападение на работников отеля в Барселоне

Несколько болельщиков "Ливерпуля" в Каталонии оказались в полицейском участке в преддверии первого полуфинального матча с "Барселоной".

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, с проблемами с законом столкнулись шесть фанатов английского клуба. Они были арестованы после нападения на работников отеля, которым после инцидента потребовалась медицинская помощь.

В результате инцидента пострадали четыре человека, у одного из которых оказался разбит нос.

Отметим, что сегодняшний матч "Барселона" - "Ливерпуль" начнется в 23:00 по бакинскому времени.