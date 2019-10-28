Фанаты "Фейеноорда" напали на автобус команды - ВИДЕО

Болельщики нидерландского "Фейеноорда" напали на автобус команды.

Как сообщает Report со ссылкой на De Telegraaf, инцидент отмечен после матча XI тура чемпионата Голландии, где "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0.

Одним из главных требований болельщиков была отставка главного тренера - Япа Стама. Некоторые из футболистов вышли поговорить с болельщиками. Стам разговаривать с фанатами не стал.

Отметим, что "Фейеноорд" в 11 турах набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.