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Фанаты "Фейеноорда" напали на автобус команды - ВИДЕО

Фанаты "Фейеноорда" напали на автобус команды

Болельщики нидерландского "Фейеноорда" напали на автобус команды.

Как сообщает Report со ссылкой на De Telegraaf, инцидент отмечен после матча XI тура чемпионата Голландии, где "Аякс" разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0.

Одним из главных требований болельщиков была отставка главного тренера - Япа Стама. Некоторые из футболистов вышли поговорить с болельщиками. Стам разговаривать с фанатами не стал.

Отметим, что "Фейеноорд" в 11 турах набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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