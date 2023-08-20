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Фанатам загребского "Динамо" запретили посещать гостевые матчи клуба в текущем евросезоне

Фанатам загребского "Динамо" запретили посещать гостевые матчи клуба в текущем евросезоне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение запретить болельщикам хорватского "Динамо" из Загреба посещать гостевые матчи команды в текущем розыгрыше еврокубков.
Футбол
20 августа 2023 г. 09:02
Фанатам загребского Динамо запретили посещать гостевые матчи клуба в текущем евросезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение запретить болельщикам хорватского "Динамо" из Загреба посещать гостевые матчи команды в текущем розыгрыше еврокубков.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"После чрезвычайно серьезных инцидентов, произошедших перед отложенным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и "Динамо", в результате которых погиб гражданин Греции, Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что болельщики хорватского клуба не будут допущены на выездные матчи как минимум до конца сезона клубных турниров под эгидой УЕФА", - говорится в заявлении.

Напомним, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой 1 человек погиб, 8 были ранены, 96 - арестованы. Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в Грецию на автобусах и машинах. После этого игра была отложена.

Первый матч между командами прошел в Хорватии 15 августа. Победителем встречи стала греческая команда (2:1), которая одолела своего соперника по сумме двух игр, вторая встреча 19 августа завершилась со счетом 2:2.

В раунде плей-офф АЕК сыграет с действующим чемпионом Бельгии "Антверпеном".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Zaqreb “Dinamo”sunun azarkeşlərinin səfər oyunlarına gəlməsini qadağan edib

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