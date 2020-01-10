Фанат схватил Месси после поражения Барселоны в Суперкубке Испании - ФОТО

После финального свистка полуфинального матча Суперкубка Испании между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" случился неприятный эпизод — на поле выбежал болельщик и крепко обнял форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

Как передает Report, только благодаря вмешательству службы безопасности арены, мужчину удалось оттащить от аргентинца и увести с поля.

Матч, который состоялся в Саудовской Аравии, на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, завершился со счётом 3:2 в пользу "Атлетико". В финале Суперкубка Испании команда Диего Симеоне сыграет с мадридским "Реалом", который днём ранее обыграл "Валенсию" (3:1). Встреча состоится 12 января.