Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook планирует запустить новое реалити-шоу с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

По его данным, в настоящий момент переговоры между соцсетью и спортсменом о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch находятся на ранней стадии. Однако корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около $10 млн за 13 эпизодов с участием игрока мадридского "Реала".

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.