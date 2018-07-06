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    Facebook планирует запустить реалити-шоу с Криштиану Роналду

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Социальная сеть Facebook планирует запустить новое реалити-шоу с португальским футболистом Криштиану Роналду.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил журнал Variety.

    По его данным, в настоящий момент переговоры между соцсетью и спортсменом о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch находятся на ранней стадии. Однако корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около $10 млн за 13 эпизодов с участием игрока мадридского "Реала".

    Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков.

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