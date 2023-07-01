Фабрегас завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как "Челси", "Арсенал" и «Барселона", Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры.
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"С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь.Это было путешествие, которое я никогда не забуду.
Благодарю всех, кто помогал мне", - написал Фабрегас.
Ряд СМИ сообщает, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.
Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе "Арсенала". За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Испанец становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с "Челси" в сезоне-2014/2015) и Испании (с "Барселоной" в сезоне-2012/2013).