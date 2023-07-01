О нас

Фабрегас завершил карьеру

Фабрегас завершил карьеру Бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как "Челси", "Арсенал" и «Барселона", Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры.
Футбол
1 июля 2023 г. 20:54
Фабрегас завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Испании и таких грандов мирового футбола, как "Челси", "Арсенал" и «Барселона", Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом игрок сообщил на своей странице в соцсети.

"С большой грустью сообщаю, что для меня пришло время повесить бутсы на гвоздь.Это было путешествие, которое я никогда не забуду.

Благодарю всех, кто помогал мне", - написал Фабрегас.

Ряд СМИ сообщает, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.

Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе "Арсенала". За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Испанец становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с "Челси" в сезоне-2014/2015) и Испании (с "Барселоной" в сезоне-2012/2013).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tanınmış futbolçu karyerasını başa vurub

Самое читаемое

В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
ФотоВ ЦБА обсудили расширение деятельности НКО в Азербайджане
25 июня 2023 г. 10:43
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
Япония намерена увеличить число дипломатов на 20% к 2030 году
28 июня 2023 г. 10:56
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi