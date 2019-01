Фабрегас не сдержал слёз в последнем матче за "Челси" - ВИДЕО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас не сдержал слёз, покидая поле «Стэмфорд Бридж» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0).

Как передает Report, эта игра последняя для 31-летнего испанца в составе лондонского клуба.

Фабрегас перешёл в «Челси» из каталонской «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.

Ожидается, что Сеск продолжит карьеру в «Монако». По информации СМИ, испанец уже согласовал с монегасками условия контракта, который будет рассчитан на два с половиной сезона — до лета 2021 года. Кроме того, игрок получит солидный бонус в размере более € 10 млн.

500 games in English football, what an achievement.



Thanks for the memories, @cesc4official. pic.twitter.com/masXnuEQuc