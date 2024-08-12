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Фабиу Карвалью покинул "Ливерпуль"

Фабиу Карвалью покинул "Ливерпуль" Атакующий полузащитник английского клуба "Ливерпуль" Фабиу Карвалью перешел в "Брентфорд".
Футбол
12 августа 2024 г. 23:43
Фабиу Карвалью покинул Ливерпуль

Атакующий полузащитник английского клуба "Ливерпуль" Фабиу Карвалью перешел в "Брентфорд".

Как сообщает Report, португальский футболист подписал со своей новой командой годовой контракт "5+1".

"Пчелы" заплатили за 21-летнего португальца 23 млн евро.

Карвалью перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" в июле 2022 года. Первую половину сезона-2023/24 футболист провел в аренде в "Лейпциге", хавбек принял участие в 15 играх немецкой команды и не отличился результативными действиями.

Во второй половине сезона-2023/24 Карвалью выступал в аренде за "Халл Сити", за который забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul"un futbolçusu klubdan ayrılıb

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