Фабиу Карвалью покинул "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник английского клуба "Ливерпуль" Фабиу Карвалью перешел в "Брентфорд".

Атакующий полузащитник английского клуба "Ливерпуль" Фабиу Карвалью перешел в "Брентфорд".

Как сообщает Report , португальский футболист подписал со своей новой командой годовой контракт "5+1".

"Пчелы" заплатили за 21-летнего португальца 23 млн евро.

Карвалью перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" в июле 2022 года. Первую половину сезона-2023/24 футболист провел в аренде в "Лейпциге", хавбек принял участие в 15 играх немецкой команды и не отличился результативными действиями.

Во второй половине сезона-2023/24 Карвалью выступал в аренде за "Халл Сити", за который забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.