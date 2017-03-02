Фабио Каннаваро: "Я не хотел играть на позиции защитника"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о начале своей профессиональной карьеры и выборе позиции на поле.

Как передает Report, легенда итальянского футбола не хотел быть защитником.

«Сейчас, когда люди говорят об итальянском футболе, они подразумевают защиту. Возможно, дети теперь мечтают о том, чтобы стать Джорджо Кьеллини или Леонардо Бонуччи.

Но позвольте мне кое-что сказать… Когда я начинал играть в футбол, я не хотел быть защитником. Кто вообще хотел бы играть в линии обороны после того, как сам видел своими глазами, как нападающий Паоло Росси забил 6 голов на ЧМ-1982?

Когда я только пришел в «Наполи», я был болбоем – это означало, что у меня появилась возможность смотреть за тренировочным процессом легенд. Затем, когда я присоединился к одной из юношеских команд «Наполи», я играл в полузащите, как Марко Тарделли. Это продолжалось до тех пор, пока один из директоров академии не вызвал меня к себе на разговор.

Он сказал мне: «Фабио, я бы предпочел тебя видеть на позиции защитника». И все: никаких объяснений, никаких высказанных вслух причин. Ростом я был пониже, чем многие другие ребята на поле, так что на защитника я особо похож не был, и уж тем более – на центрального защитника. Но все же именно с того момент я стал центрбэком. К счастью для меня, я полюбил эту позицию и был на ней довольно хорош», — сказал Каннаваро.