FA предъявила обвинения "Ноттингем Форест" и его тренеру

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения "Ноттингем Форест" насчет неподобающего поведения своих игроков и персонала после окончания матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения "Ноттингем Форест" насчет неподобающего поведения своих игроков и персонала после окончания матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Как передает Report, в минувший уикенд "Форест" потерпел домашнее поражение 0:1, единственный гол в исполнении Дарвина Нуньеса пропустив на девятой компенсированной минуте. При этом "лесники" были уверены, что рефери Полу Тирни следовало отменить этот гол.

Столкнувшись с возмущением домашней команды, Тирни даже был вынужден показать красную карточку Стивену Риду, помощнику главного тренера "Форест" Нуну Эшпириту Санту, а владелец клуба с "Сити Граунд" Евангелос Маринакис и новоиспеченный консультант "лесников" по судейству Марк Клаттенбург преследовали Пола до раздевалки.

Теперь "Форест" и отдельно Риду предстоит иметь дело с последствиями. У "лесников" есть время до 13 марта, чтобы ответить на выдвинутые Ассоциацией обвинения.

Добавим, Рид, помимо неподобающего поведения, обвиняется в оскорблении бригады арбитров.