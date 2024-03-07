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FA предъявила обвинения "Ноттингем Форест" и его тренеру

FA предъявила обвинения "Ноттингем Форест" и его тренеру Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения "Ноттингем Форест" насчет неподобающего поведения своих игроков и персонала после окончания матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Футбол
7 марта 2024 г. 00:16
FA предъявила обвинения Ноттингем Форест и его тренеру

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения "Ноттингем Форест" насчет неподобающего поведения своих игроков и персонала после окончания матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Как передает Report, в минувший уикенд "Форест" потерпел домашнее поражение 0:1, единственный гол в исполнении Дарвина Нуньеса пропустив на девятой компенсированной минуте. При этом "лесники" были уверены, что рефери Полу Тирни следовало отменить этот гол.

Столкнувшись с возмущением домашней команды, Тирни даже был вынужден показать красную карточку Стивену Риду, помощнику главного тренера "Форест" Нуну Эшпириту Санту, а владелец клуба с "Сити Граунд" Евангелос Маринакис и новоиспеченный консультант "лесников" по судейству Марк Клаттенбург преследовали Пола до раздевалки.

Теперь "Форест" и отдельно Риду предстоит иметь дело с последствиями. У "лесников" есть время до 13 марта, чтобы ответить на выдвинутые Ассоциацией обвинения.

Добавим, Рид, помимо неподобающего поведения, обвиняется в оскорблении бригады арбитров.

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Версия на азербайджанском языке FA “Nottinhem Forest” və onun məşqçisinə ittiham irəli sürüb

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