FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала лондонские "Челси" и "Вест Хэм" за неподобающее поведение игроков и массовую стычку в концовке лондонского дерби.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ассоциации.

В матче XXIV тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 31 января "Челси" дома обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. На седьмой компенсированной минуте полузащитник "Вест Хэма" Адама Траоре проиграл борьбу за мяч защитнику "Челси" Марку Кукурелье, после чего оттолкнул его в сторону. Это спровоцировало конфликт с участием группы футболистов. В ходе потасовки защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо схватил за горло нападающего "Челси" Жоао Педро.

Арбитр первоначально показал желтые карточки Траоре и Педро, а после просмотра видеоповтора удалил Тодибо прямой красной карточкой.

Независимая регулирующая комиссия FA рассмотрела дело и установила, что оба клуба не обеспечили должного контроля за поведением игроков.

Оба клуба признали обвинения. После слушаний комиссия наложила на "Челси" и "Вест Хэм" штрафы в размере £325 тыс. и £300 тыс. соответственно (около $439 тыс. и $405 тыс.).