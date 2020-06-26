"​Эйбар" победил "Валенсию" благодаря автоголу

В матче 31-го тура испанской Примеры "Эйбар" одержал победу в матче с "Валенсией".

Как передает Report, втреча, проходившая на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа" в Эйбаре, завершилась со счётом 1:0.

На 16-й минуте полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбиа забил гол в собственные ворота. На 62-й минуте на поле вышел российский хавбек Денис Черышев, однако не отметился результативными действиями. В концовке матча за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Эльяким Мангала.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный арбитр — Мануэль Посуэта Родригес.

"Эйбар", набрав 32 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. "Валенсия" (46) — на 8-м месте.