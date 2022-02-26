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Европейскую Суперлигу пытаются возродить

Европейскую Суперлигу пытаются возродить Проект Европейской суперлиги стартует вновь.
Футбол
26 февраля 2022 г. 16:09
Европейскую Суперлигу пытаются возродить

Проект Европейской суперлиги стартует вновь.

Как сообщает Report со ссылкой на Telegraph, испанские "Барселона", "Реал" и итальянский "Ювентус" на будущей неделе объявят свое решение.

Сообщается, что президент представительства в Турине Андреа Анелли проинформирует об изменениях в проекте 3 марта.

Отметим, что в запускаемой "Барселоной", "Реалом" и "Ювентусом" суперлиге свое участие подтвердили английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанский "Атлетико", итальянские "Милан" и "Интер". Однако позже 9 клубов отказались от проекта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Super Liqası layihəsi yenidən start götürür

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