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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по Суперлиге

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по Суперлиге Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году, сообщает Report.
Футбол
21 декабря 2023 г. 16:36
Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по Суперлиге

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году, сообщает Report.

У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Напомним, в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", испанские "Атлетико" Мадрид, "Барселона", "Реал" Мадрид, а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Впоследствии на фоне критики девять клубов отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют "Барселона" и "Реал" Мадрид.

Теперь же испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

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Версия на азербайджанском языке Avropa məhkəməsi UEFA və FIFA-nın Superliqa ilə bağlı qərarını ləğv edib

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