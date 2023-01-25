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Европейские клубы интересуются футболистом сборной Азербайджана

Европейские клубы интересуются футболистом сборной Азербайджана Футболист молодежной сборной Азербайджана Абдулла Рзаев находится в сфере интересов европейских клубов.
Футбол
25 января 2023 г. 19:57
Европейские клубы интересуются футболистом сборной Азербайджана

Футболист молодежной сборной Азербайджана Абдулла Рзаев находится в сфере интересов европейских клубов.

Об этом в интервью Report сказал скаут сборной Азербайджана Ильгар Гурбанов.

По его словам, 21-летний защитник, который был арендован у “Сабаха” на зимний период, привлек внимание нескольких команд во время тренировочного сбора в Турции: “Несколько иностранных менеджеров заинтересовались им в Анталье. Клубы Турции, Словакии и Венгрии запросили у меня информацию об Абдулле. Он также провел на поле 90 минут в матче “Кяпаза” с "Габалой" вчера в чемпионате. Таким молодым людям нужно давать шанс”.

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Версия на азербайджанском языке Avropa klubları Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə maraqlanır

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