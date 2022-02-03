Европейские клубы потеряли 7 миллиардов евро из-за пандемии

Европейские топ-клубы суммарно лишились потенциальных семи миллиардов евро из-за пандемии коронавируса за последние два года.

Европейские топ-клубы суммарно лишились потенциальных семи миллиардов евро из-за пандемии коронавируса за последние два года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отчет был подготовлен после детального анализа финансовых показателей более 700 клубов, а также последних финансовых показателей за 2021 год.

Из-за снижения доходов с продажи билетов и телевизионных прав, спонсорской поддержки убытки клубов составили четыре миллиарда евро по итогам сезона 2019/20 и еще три миллиарда евро в сезоне 2020/2021.

Кроме того, доходы от трансферов сократились на 40% в период с лета 2020 года по лето 2021 года по сравнению с предыдущим периодом. Летом 2021 года клубы потратили 3,8 миллиарда евро, а 2019 года - 6,5 миллиарда.