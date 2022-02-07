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Европейские клубы, наиболее потратившиеся на трансферы за последние 10 лет

Европейские клубы, наиболее потратившиеся на трансферы за последние 10 лет Международный Центр спортивных исследований (CIES) обнародовал наименования клубов топ-5 европейских лиг, потративших больше всего средств на трансферы за последние 10 лет.
Футбол
7 февраля 2022 г. 09:52
Европейские клубы, наиболее потратившиеся на трансферы за последние 10 лет

Международный Центр спортивных исследований (CIES) обнародовал наименования клубов топ-5 европейских лиг, потративших больше всего средств на трансферы за последние 10 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт CIES, английский клуб "Манчестер Сити" потратил 1 699 000 000 евро на трансферы игроков. Доходы "горожан" от трансферов составили 715 000 000 евро.

На втором месте расположилась испанская "Барселона". Каталонский представитель потратил 1 630 000 000 евро и заработал 980 000 000 евро.

Первую "тройку" замыкает английский клуб "Челси". За последние 10 лет клуб заплатил за футболистов 1 614 000 000 евро, а заработал от трансферов 1 201 000 000 евро.

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Версия на английском языке CIES announces net transfer spending over past decade
Версия на азербайджанском языке Son 10 ildə transferlərə ən çox pul xərcləyən Avropa klubu bəlli olub

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