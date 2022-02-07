Европейские клубы, наиболее потратившиеся на трансферы за последние 10 лет

Европейские клубы, наиболее потратившиеся на трансферы за последние 10 лет

Международный Центр спортивных исследований (CIES) обнародовал наименования клубов топ-5 европейских лиг, потративших больше всего средств на трансферы за последние 10 лет.

https://static.report.az/photo/8727285a-56ca-36dd-ae10-3a151eb71759.jpg https://static.report.az/photo/8727285a-56ca-36dd-ae10-3a151eb71759.jpg

Международный Центр спортивных исследований (CIES) обнародовал наименования клубов топ-5 европейских лиг, потративших больше всего средств на трансферы за последние 10 лет. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт CIES, английский клуб "Манчестер Сити" потратил 1 699 000 000 евро на трансферы игроков. Доходы "горожан" от трансферов составили 715 000 000 евро. На втором месте расположилась испанская "Барселона". Каталонский представитель потратил 1 630 000 000 евро и заработал 980 000 000 евро. Первую "тройку" замыкает английский клуб "Челси". За последние 10 лет клуб заплатил за футболистов 1 614 000 000 евро, а заработал от трансферов 1 201 000 000 евро. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CIES announces net transfer spending over past decade