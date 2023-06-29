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Европейские игры: Азербайджан сохранил 24-ое место в медальном зачете

Европейские игры: Азербайджан сохранил 24-ое место в медальном зачете На девятый день проходящих в Польше III Европейских игр количество медалей в активе Азербайджана не изменилось.
Футбол
29 июня 2023 г. 10:06
Европейские игры: Азербайджан сохранил 24-ое место в медальном зачете

На девятый день проходящих в Польше III Европейских игр количество медалей в активе Азербайджана не изменилось.

Как сообщает Report, страна сохранила 24-е место в общем зачете с двумя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

В первой "тройке" произошли изменения. По количеству медалей лидирует, как и прежде, Италия (21 золотая, 21 серебряная, 26 бронзовых медалей). Украина (19 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей) поднялась на второе место, а Испания (18 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей) опустилась на третье место.

На данный момент медали завоевала 41 страна.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 24-cü yerdə qalıb

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