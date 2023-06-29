Европейские игры: Азербайджан сохранил 24-ое место в медальном зачете

На девятый день проходящих в Польше III Европейских игр количество медалей в активе Азербайджана не изменилось.

На девятый день проходящих в Польше III Европейских игр количество медалей в активе Азербайджана не изменилось.

Как сообщает Report, страна сохранила 24-е место в общем зачете с двумя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

В первой "тройке" произошли изменения. По количеству медалей лидирует, как и прежде, Италия (21 золотая, 21 серебряная, 26 бронзовых медалей). Украина (19 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых медалей) поднялась на второе место, а Испания (18 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей) опустилась на третье место.

На данный момент медали завоевала 41 страна.