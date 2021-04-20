СМИ: Европейская Суперлига потерпела фиаско

Европейская Суперлига расформирована

Европейская Суперлига расформирована.

Как передает Report со ссылкой на Anfield Talk, отмечает, что первыми о выходе из состава турнира объявили "Челси" и "Манчестер Сити". Затем стало известно, что "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" также готовят документы о выходе из соревнований.

Затем в СМИ появилась информация о том, что "Барселона", и "Атлетико" больше не хотят принимать участие в соревнованиях.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский "Пари Сен-Жермен", немецкие "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, португальский "Порту".

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.