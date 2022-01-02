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Европейская суперлига может вернуться в 2022 году

Европейская суперлига может вернуться в 2022 году Проект европейской Суперлиги может вернуться в 2022 году.
Футбол
2 января 2022 г. 09:13
Европейская суперлига может вернуться в 2022 году

Проект европейской Суперлиги может вернуться в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Financial Times.

По данным источника, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в последние дни обсуждали возможность запуска турнира в 2022 году.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере 15 млн евро на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

В турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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