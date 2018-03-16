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    Евролига: Состоялась жеребьевка 1/4 финала

    Российский клуб стал соперником Арсенала

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги.

    Как сообщает Report, жребий тянул посол финального матча Евролиги Эрик Абидаль.

    В результате жеребьевки был сформирован следующий состав пар:

    "Лейпциг” (Германия) - "Марсель" (Франция)

    "Арсенал” (Англия) - ЦСКА (Москва, Россия)

    "Атлетико” (Испания) - "Спортинг” (Португалия)

    "Лацио” (Италия) - "Зальцбург” (Австрия).

    Отметим, что первые игры состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля. Первые игры будут проведены на полях команд, указанных первыми.

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