Евролига: Состоялась жеребьевка 1/4 финала

Российский клуб стал соперником "Арсенала"

16 марта, 2018 16:39

https://report.az/storage/news/1fe2d1a7576f7daef0f754a5613f0033/6895b883-e60f-4355-8cc1-53c7e3551200_292.jpg Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги. Как сообщает Report, жребий тянул посол финального матча Евролиги Эрик Абидаль. В результате жеребьевки был сформирован следующий состав пар: "Лейпциг” (Германия) - "Марсель" (Франция) "Арсенал” (Англия) - ЦСКА (Москва, Россия) "Атлетико” (Испания) - "Спортинг” (Португалия) "Лацио” (Италия) - "Зальцбург” (Австрия). Отметим, что первые игры состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля. Первые игры будут проведены на полях команд, указанных первыми.

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