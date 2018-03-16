Евролига: Состоялась жеребьевка 1/4 финала

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/4 финала Евролиги.
Как сообщает Report, жребий тянул посол финального матча Евролиги Эрик Абидаль.
В результате жеребьевки был сформирован следующий состав пар:
"Лейпциг” (Германия) - "Марсель" (Франция)
"Арсенал” (Англия) - ЦСКА (Москва, Россия)
"Атлетико” (Испания) - "Спортинг” (Португалия)
"Лацио” (Италия) - "Зальцбург” (Австрия).
Отметим, что первые игры состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля. Первые игры будут проведены на полях команд, указанных первыми.
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