Евролига: "Атлетико" победил "Локомотив" и прошел в следующий этап

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Локомотив" проиграл "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счётом 5:1 в пользу мадридской команды.

В Мадриде "Локомотив" также крупно проиграл — 0:3. Таким образом, московская команда покидает Лигу Европы, а "Атлетико" проходит в 1/4 финала.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч

Голы: 0:1 – Корреа – 16, 1:1 – Рыбусь – 20, 1:2 – Сауль – 47, 1:3 – Торрес – 65 (пен), 1:4 – Торрес – 70, 1:5 – Гризманн – 85