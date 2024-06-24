ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей в группе В

В рамках группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня будут проведены последние два матча в группе В.
Как сообщает
В другой игре вечера, которая состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, встретятся Италия и Хорватия. Во втором туре итальянцы уступили испанцам. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, подопечные Лучано Спаллетти должны одержать победу.
Отметим, что оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
|Группа B
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Испания
|1 : 0
|24.06
|3 : 0
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Италия
|0 : 1
|2 : 1
|24.06
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Албания
|24.06
|1 : 2
|2 : 2
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Хорватия
|0 : 3
|24.06
|2 : 2
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1