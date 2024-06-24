ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей в группе В

В рамках группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня будут проведены последние два матча в группе В.

В рамках группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня будут проведены последние два матча в группе В.

Как сообщает Report , в Дюссельдорфе на "Эсприт Арене" ("Меркур Шпиль-Арена") Албания встретится с Испанией, которая обеспечила себе выход в 1/8 финала. Албанцы, сыгравшие в прошлом туре вничью с Хорватией, пока сохраняют теоретические шансы на выход из группы. Матч будет обслуживать шведский арбитр ФИФА Гленн Нюберг.

В другой игре вечера, которая состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, встретятся Италия и Хорватия. Во втором туре итальянцы уступили испанцам. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, подопечные Лучано Спаллетти должны одержать победу.

Отметим, что оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.