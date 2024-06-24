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ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей в группе В

ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей в группе В В рамках группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня будут проведены последние два матча в группе В.
Футбол
24 июня 2024 г. 08:00
ЕВРО-2024: Сегодня будут подведены итоги матчей в группе В

В рамках группового этапа 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, сегодня будут проведены последние два матча в группе В.

Как сообщает Report, в Дюссельдорфе на "Эсприт Арене" ("Меркур Шпиль-Арена") Албания встретится с Испанией, которая обеспечила себе выход в 1/8 финала. Албанцы, сыгравшие в прошлом туре вничью с Хорватией, пока сохраняют теоретические шансы на выход из группы. Матч будет обслуживать шведский арбитр ФИФА Гленн Нюберг.

В другой игре вечера, которая состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге, встретятся Италия и Хорватия. Во втором туре итальянцы уступили испанцам. Чтобы гарантировать выход в плей-офф, подопечные Лучано Спаллетти должны одержать победу.

Отметим, что оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Группа B 1 2 3 4 И В Н П Мячи О
1 Испания 1 : 0 24.06 3 : 0 2 2 0 0 4-0 6
2 Италия 0 : 1 2 : 1 24.06 2 1 0 1 2-2 3
3 Албания 24.06 1 : 2 2 : 2 2 0 1 1 3-4 1
4 Хорватия 0 : 3 24.06 2 : 2 2 0 1 1 2-5 1
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