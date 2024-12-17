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ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией

ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией в первом матче основного этапа ЕВРО-2026.
Футбол
17 декабря 2024 г. 22:15
ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией в первом матче основного этапа ЕВРО-2026.

Как сообщает Report, игра проходила в Бакинском дворце спорта.

Азербайджанская команда под руководством главного тренера Виталия Борисова завершила матч со счетом 3:3.

В составе нашей сборной отличились Октай Рустамли (2) и Хазар Агализаде (23).

Отметим, что скандинавы проиграли свой первый матч в группе Греции - 1:4.

Следующий матч V группы сборной Азербайджана против Хорватии состоится 31 января 2025 года.

Фото: Вюгар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2026: Azərbaycanın futzal millisi əsas mərhələyə heç-heçə ilə başlayıb

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