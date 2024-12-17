ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией

ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией в первом матче основного этапа ЕВРО-2026.

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