ЕВРО-2026: Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью со Швецией в первом матче основного этапа ЕВРО-2026.
Как сообщает Report, игра проходила в Бакинском дворце спорта.
Азербайджанская команда под руководством главного тренера Виталия Борисова завершила матч со счетом 3:3.
В составе нашей сборной отличились Октай Рустамли (2) и Хазар Агализаде (23).
Отметим, что скандинавы проиграли свой первый матч в группе Греции - 1:4.
Следующий матч V группы сборной Азербайджана против Хорватии состоится 31 января 2025 года.
Фото: Вюгар Ханларов