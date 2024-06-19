ЕВРО-2024: Германия в матче с Венгрией ведет в счете после первого тайма

В Штутгарте начался матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии.

В Штутгарте завершился первый тайм матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии.

Как передает Report , немцы отправились на перерыв, ведя в счете 1:0.

Единственный гол забил Джамал Мусиала на 23-й минуте.

20:06

В Штутгарте начался матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии.

Как сообщает Report , встреча проходит на "Мерседес-Бенц Арене".

Игру обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с рефери ФИФА Дэнни Маккели.

Отметим, что в первой игре турнира Германия обыграла Шотландию со счетом 5:1, а Венгрия уступила Швейцарии (1:3).